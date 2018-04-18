إيران تغلق 80 محلًا للصرافة وتعتقل 39 تاجرًا

أغلقت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الأربعاء، 80 محلًا للصرافة بالعاصمة طهران، واعتقلت عشرات التجار العاملين في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد سعيد منتظر المهدي.

وقال المهدي للصحفيين: إن “قوات الأمن تمكنت من إغلاق 80 محل صرافة غير مرخصة، واعتقال 39 تاجرًا ساهموا في رفع العملات الأجنبية أمام العملة المحلية”، مضيفًا أنه “تمت إحالة المعتقلين إلى القضاء”.

وأضاف أن “عملية الاعتقالات وإغلاق بعض مراكز الصرافة في سوق العاصمة طهران أعادت الهدوء النسبي إلى سوق العملات”، مشيرًا إلى وجود حملة أمنية خلال الأيام المقبلة ضد من وصفهم بـ “المتآمرين والمستهدفين للاقتصاد الإيراني وتراجع العملة المحلية”.

ولفت المسؤول الأمني الإيراني إلى وجود نحو 70 مركز صرافة غير مرخص من قبل البنك المركزي، وتعمل خارج قواعد البنك وقد تم إخطارها بذلك.

وعلى الرغم من مرور 7 أيام على تحديد الحكومة الإيرانية سعر الدولار بـ 4200 تومان، إلا أن سعر صرف الدولار في سوق طهران للعملات الأجنبية بلغ 5600 تومان، اليوم الأربعاء.

وقررت مراكز الصرافة بالعاصمة طهران وباقي المحافظات إغلاق محالها؛ بسبب الحملة الأمنية التي تقوم بها الحكومة ضدهم واتهامهم بسحب الدولار من إيران وتحويلها للخارج؛ بهدف ضرب الاقتصاد المحلي.