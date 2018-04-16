“موديز” تحذر من تداعيات “الضعف المزمن” لليرة التركية

حذّرت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، اليوم الاثنين، من أن الضعف المزمن في العملة التركية (الليرة) يؤثر سلبًا على تصنيف ديون البلاد السيادية ويتسبب بمشاكل للاقتصاد.

وذكرت “موديز” في تقرير عن التوقعات الائتمانية، أن “الليرة معرضة لتجدد الضغوط إذا أرجأت السلطات تنفيذ تعهدات التحرك لمواجهة ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة”.

وأشار التقرير إلى الدرجة العالية من الانكشاف الخارجي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا.

وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية التركي ناجي إقبال، اليوم الاثنين، أن الميزانية التركية سجلت عجزًا بلغ 20.2 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) في آذار/ مارس ليصبح عجز الربع الأول من السنة 20.4 مليار ليرة.