قطر تصدر سندات بقيمة 12 مليار دولار

أصدرت قطر سندات بقيمة 12 مليار دولار بهدف تمويل عجز الميزانية لهذا العام وذلك بعد ثلاثة أيام من قيام المملكة العربية السعودية بإصدار سندات بقيمة 11 مليار دولار.

وأفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير نشرته مساء أمس الخميس بأن الإصدار القطري شمل سندات بقيمة 3 مليارات دولار تبلغ فترة استحقاقها 5 سنوات وبعائد يبلغ 135 نقطة مئوية فوق عائد سندات الخزينة الأمريكية إضافة الى سندات بقيمة 3 مليارات دولار بفترة استحقاق تبلغ عشر سنوات وعائد عند 135 نقطة أعلى من عائد السندات الأمريكية.

وأضاف التقرير أن باقي الإصدار شمل سندات بقيمة 6 مليارات دولار بفترة استحقاق تبلغ 30 سنة وعائد بمقدار 205 نقطة مئوية فوق عائد السندات الأمريكية بالفترة نفسها.

وأشارت الوكالة إلى أن الاصدار تزامن مع تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط وسط تهديدات غربية بمهاجمة سوريا ردًّا على اتهامات للنظام باستخدام أسلحة كيماوية.

وأوضحت بأن قطر أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم تعاني من عجز مالي يبلغ نحو 7.6 مليار دولار بعكس السنوات الماضية التي سجلت فيها الميزانية فائضًا.

وقال هاكي كالسين مدير قسم الصناديق الاستثمارية في مؤسسة يونيون انفستمنت برايفيتفوندس في فرانكفورت بألمانيا: “لا تزال قطر تسعى إلى احتواء المقاطعة العربية لها واعتقد بأنه بالمستويات الحالية لأسعار النفط ينبغي أن تسجل فائضًا في الميزانية”.