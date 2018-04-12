هبوط معظم أسواق الخليج بفعل مخاوف من هجوم وشيك على سوريا

انخفضت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة ،اليوم الخميس، وسط مخاوف من هجوم وشيك على سوريا تسببت في اضطراب البورصات على مستوى العالم، لكن الأسهم السعودية تماسكت بعد موجة بيع شهدتها في الجلسة السابقة.

ودفعت التوترات الجيوسياسية سعر خام برنت للارتفاع إلى 73.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له في سنوات، وتتأثر الاقتصادات الخليجية إيجابًا بأسعار النفط القوية.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.2 % بعد مرور نصف ساعة على بدء الجلسة، بعدما هبط 1.9 % ،أمس الأربعاء، في الساعة الأخيرة من التداول، حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إن الصواريخ “قادمة” إلى روسيا.

وصعد سهم مجموعة صافولا للأغذية 2.3 % في التعاملات الصباحية اليوم، في حين ارتفع سهم دار الأركان، الأكثر تداولًا في البورصة من جديد، بنسبة 2.5 %.

وتراجع سهم جرير للتسويق 0.8 %، بعدما أعلنت الشركة عن انخفاض طفيف في الأرباح الصافية المقدرة للربع الأول من العام الحالي إلى 219.1 مليون ريال (58.4 مليون دولار) بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وتراجعت أسواق خليجية أخرى لم تتأثر بتغريدة ترامب إلا اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.9 %، متأثرًا بأسهم العقارات والقطاع المالي، إذ نزل سهم إعمار للتطوير 1.9 % وبنك دبي الإسلامي 0.6 %.

وارتفع سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس في البداية بعد الإعلان عن قفزة نسبتها 45 % في عدد الزائرين في الربع الأول، لكنه تخلى عن مكاسبه.

وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 1 %، متأثرًا بضعف أسهم قطاع البنوك، ونزل سهم بنك أبوظبي الأول 1.2 %.

وانخفض المؤشر القطري 0.7 %، مع هبوط سهم البنك التجاري 3.7 %.