الروبل الروسي ينخفض لأدنى مستوى في 16 شهرًا تحت وطأة تهديدات ترامب بشأن سوريا

انخفض سعر الروبل، اليوم الأربعاء، بنسبة 2.7% ليصل إلى 64.7 روبل مقابل كل دولار، وهو أدنى سعر للعملة الروسية منذ 16 شهرًا.

ويأتي هذا الانخفاض بعد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، تغريدة يحذر فيها روسيا من التدخل إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة ما وصفه ترامب بأنه “صواريخ جديدة لطيفة ذكية”، سيجري استخدامها ضد الأسد عقابًا له على استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.

وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية إن هذا الانخفاض الكبير المتتابع في الروبل الروسي سيضاعف من وطأة الديون الدولارية التي يتحملها الاقتصاد الروسي، فضلًا عن قوة فاعلية لوائح العقوبات المتتابعة التي أصدرها الكونغرس الأمريكي ضد روسيا.