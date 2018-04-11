“موديز” تتوقع نسب قروض متعثرة منخفضة لدى البنوك الإسلامية في الخليج

توقعت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، أن تظل نسب القروض المتعثرة للبنوك الإسلامية الخليجية منخفضة، مقارنة بنظيرتها التجارية في العام المقبل.

وقالت الوكالة في تقرير الأربعاء، إن “انخفاض القروض المتعثرة ستدعمه ثلاثة عوامل، أولها حلها المشاكل العالقة المرتبطة بقطاع العقارات، وانتقائية أعلى للقروض، وتنوع أكبر للائتمان (القروض).

وبلغت نسبة القروض المتعثرة لدى كل من البنوك الإسلامية والتقليدية في الخليج 5% نهاية 2011، قبل أن تتراجع إلى 2.1% نهاية 2017 للبنوك الإسلامية، و2.9% للبنوك التقليدية.

وتتوقع “موديز” أن تستمر البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، بتحقيق أرباح صافية أعلى مع أقرانها في البنوك التجارية.

وزادت “أساسيات الائتمان للبنوك الإسلامية الخليجية، تقاربت مع أقرانها في البنوك التجارية، ويجب عليهم الحفاظ على تحسين جودة الأصول، والربحية في العام المقبل”.

ونشطت الصرافة الإسلامية حول العالم، بإجمالي أصول تجاوزت 2.3 تريليون دولار، وتتركز بشكل رئيس في الدول الإسلامية شرق وجنوب شرق آسيا ودول الخليج العربي.