مكاسب في 6 بورصات عربية مع صعود قوي للنفط

صعدت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الثلاثاء، بالتزامن مع مكاسب جيدة في أسواق النفط العالمية، مع انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة، والصين.

وقال أسامة السدمي، محلل أسواق المال العربية (سعودية):”ارتفعت 6 أسواق عربية من بينها الإمارات، وقطر، والكويت، مع تحسن المعنويات بعد صعود أسعار النفط العالمية”.

وبحلول الساعة (14:45 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 2.04 بالمئة، أو ما يعادل 1.4 دولار، إلى 70.05 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مايو/ أيار بنسبة 2.13 بالمئة، أو ما يعادل 1.35 دولار، ليصل إلى 64.77 دولار للبرميل.

وأضاف السدمي:”إذا استمرت مكاسب الخام على نفس المنوال في تعاملات يوم غدٍ، نعتقد أن الأسواق الإقليمية ستشهد جلسة خضراء”.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرّئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.65 بالمئة إلى 17697 نقطة بفعل مشتريات المؤسسات الأجنبية والعربية.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1 بالمئة إلى 4711 نقطة، مع صعود سهم “بنك أبوظبي الأول”.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بنحو 0.25 بالمئة إلى 3089 نقطة مع ارتفاع “دبي الإسلامي”، و”إعمار العقارية”.

وصعدت بورصة قطر بنسبة 0.79 بالمئة إلى 9007 نقاط، مع تجاوزها حاجز 9 آلاف نقطة بدعم مكاسب أسهم الصناعة، يقودها “مسيعيد” بنسبة 3.4 بالمئة بدعم تفعيل زيادة ملكية تجنب الأجانب في الأسهم إلى 49 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.12 بالمئة إلى 4789 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام بنحو 0.09 إلى 4816 نقطة، فيما ربح مؤشر السوق الرئيس ما نسبته 0.03 بالمئة إلى 4864 نقطة.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع هامشي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1287 نقطة لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، مع صعود أسهم البنوك يقودها “الإثمار القابضة” بنسبة 4.5 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.84 بالمئة إلى 4787 نقطة مع هبوط أسهم قيادية مثل “الأنوار للسيراميك” بنسبة 6.98 بالمئة، و”عُمان، والإمارات” بنسبة 3.85 بالمئة و”جلفار للهندسة” بنسبة 3.64 بالمئة.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.74 بالمئة إلى 2214 نقطة مع انخفاض أسهم “بنك الإسكان” بنسبة 4.33 بالمئة، و”الإقبال للاستثمار” بنسبة 2.77 بالمئة، و”بنك الأردن” بنحو 1.35 بالمئة.

وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع انخفاض مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.3 بالمئة إلى 7951 نقطة بضغط هبوط بعض القياديات في قطاعي المصارف، والمواد الأساسية.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.65 بالمئة إلى 17697 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1 بالمائة إلى 4711 نقطة.

قطر: بنسبة 0.79 بالمئة إلى 9007 نقطة.

دبي: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 3089 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.12 بالمئة إلى 4789 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1287 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 0.84 بالمئة إلى 4787 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.74 بالمئة إلى 2214 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.3 بالمئة إلى 7951 نقطة.