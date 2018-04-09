استقرار أسعار الذهب مع ترقب تطورات الخلاف التجاري بين الصين وأمريكا

سجلت أسعار الذهب تغيرًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين للتطورات التي قد تحدث في الخلاف التجاري المستعر بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض المعدن الأصفر 0.1% في التعاملات الفورية بحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش إلى 1331.83 دولار للأوقية، بينما لم يسجل تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1335.70 دولارا للأوقية.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، أن تزيل الصين القيود التجارية التي وضعتها معبرًاعن تفاؤله على الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.

وهدد ترامب يوم الخميس بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، بينما قالت بكين إنها على أهبة الاستعداد للرد “بضربة عنيفة مضادة”.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.38 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5% إلى 916.74 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.6% إلى 905.50 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى 895.47 دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف آب/أغسطس 2017.