قطر تجري محادثات مع مستثمرين غربيين لطرح سندات بالدولار

كشفت مصادر مصرفية اليوم الأحد، أن مسؤولين قطريين سيجرون محادثات غدًا الإثنين، مع مستثمرين أمريكيين وبريطانيين، تتعلق بطرح الدوحة لسندات بالدولار الأمريكي.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن المصادر قولها، إن “الحكومة القطرية تستشير بنك كريديت سويوز السويسري، وبنك دوتشة الألماني، بشأن إصدار السندات التي يصل أجلها إلى 5 و10 و30 سنة”، دون أن تحدد الوكالة قيمة تلك السندات.

وأصافت أن “بنوكًا أخرى تشارك أيضًا في المشاورات مع الحكومة القطرية، بما فيها بنك باركليز البريطاني، وكريديت اغريكول الفرنيس، وبنك قطر الوطني، وستاندرد تشارترد البريطاني، والبنك الخليجي في قطر“.

وتابعت أن مسؤولين قطريين التقوا أيضًا مستثمرين آسيويين الشهر الماضي، لإطلاعهم على خطة الإصدار الجديدة.

وأشارت إلى أن قطر جمعت نحو 9 مليارات دولار من بيع سندات في السوق الدولي عام 2016، لافتة إلى أن الدوحة ستسدد سندات بقيمة مليار دولار تستحق عام 2019.