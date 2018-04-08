السعودية تبدأ مناقشات مع مستثمرين لإصدار أدوات دين بآجال مختلفة

قال فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين في وزارة المالية، إن الوزارة تناقش حاليًا مستثمرين، بشأن رغبتهم في إصدار المملكة لأدوات دين بآجال تتجاوز الآجال التي أصدرت بها سابقًا (3 و5 و10 سنوات).

وأضاف السيف خلال مؤتمر صحفي: ” الآجال قد تصل إلى 30 عامًا، لكن ذلك يرتبط بالإقبال على هذه الفترات الطويلة ووجود مستثمرين راغبين فيها”.

وبدأت السعودية، الأحد، تداول أدوات دين حكومية بقيمة 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار)، في سوق الصكوك والسندات المحلية، تتراوح اَجالها بين ثلاث و10 سنوات.

وأوضح المسؤول السعودي: “تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمار فيها”.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38 بالمائة خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

ويشكل الدين السعودي 17 بالمائة من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1 بالمائة في 2016.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.