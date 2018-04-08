الأسهم السعودية تواصل الارتفاع وهدوء في معظم أسواق الخليج

اتسمت التعاملات المبكرة في أسواق الأسهم الخليجية بصفة عامة بالهدوء اليوم الأحد، وواصلت البورصة السعودية مكاسبها بعدما بدأت أواخر الأسبوع الماضي التعافي من عمليات جني أرباح استمرت عدة أيام.

وارتفعت البورصة السعودية 0.2% في أول ساعة، وصعد سهم بنك الجزيرة 3.6 % بعدما أعلن البنك تغطية إصدار حقوق لعدد 300 مليون سهم بنسبة 90% في نهاية فترة الاكتتاب.

وأضاف سهم السريع التجارية الصناعية 6% إلى مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي بعد استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي والتي تتكبد خسائر.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7 % وسط تعاملات نشطة، ومن المتوقع أن يكون السهم محور اهتمام المستثمرين الأجانب حين تنضم الرياض إلى مؤشرات للأسواق الناشئة.

وفي أبوظبي تراجع مؤشر البورصة 0.9 في حين خسر سهم دانة غاز 1% بعد صدور أمر قضائي جديد من محكمة إنجليزية يمنعها من صرف توزيعات بسبب النزاع مع حملة صكوك للشركة بقيمة 700 مليون دولار. وقالت دانة إنها ستطعن في القرار.

ونزل مؤشر سوق دبي 0.7 %، وسجل سهم الخليجية للاستثمارات العامة أسوأ أداء منخفضًا 6.7%. وتجري الشركة مفاوضات مع مقرضيها لإعادة هيكلة قروض وخطوط ائتمان بعد أن تخلفت عن سداد ديون العام الماضي.

وقالت اليوم الأحد إنها تخطط لمناقشة خفض مقترح لرأس المال إلى 586 مليون درهم (159.5 مليون دولار) من 1.7 مليار درهم في اجتماع للجمعية العمومية أواخر الشهر الحالي لإطفاء الخسائر المتراكمة.