الدولار يتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف

الدولار يتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف

المصدر: رويترز

يتجه الدولار إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية، التي قد تغير توقعات التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% هذا الأسبوع ليقلص الخسائر التي مني بها منذ بداية العام، مقابل سلة عملات إلى أقل من 2%  بعد هبوط بأكثر من 10% في عام 2017.

لكن بعض المستثمرين يقولون إنه مازال يجري تداوله عند الحد الأعلى لنطاقات تداوله.

وارتفع الدولار 0.1 % اليوم الجمعة مقابل سلة عملات إلى 90.42، وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت العملة الأمريكية بأكثر من 0.5%، لتصبح على مسار أكبر زيادة أسبوعية في ستة أسابيع.

واستقر اليورو عند 1.2231 دولار مقتربًا من أدنى مستوى في شهر، والذي بلغ 1.22185 يوم الخميس.

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