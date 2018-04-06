تقرير يتوقع زيادة حادة في الإيرادات السعودية

توقع تقرير مصرفي سعودي أن ترتفع الايرادات العامة للمملكة العربية السعودية، بشكل كبير في السنوات الثلاث القادمة، نتيجة تحسن اسعار النفط والاجراءات التي تتخذها الحكومة لتنمية الدخل غير النفطي.

واشار التقرير الذي أصدره البنك الاهلي التجاري أكبر المصارف السعودية، إلى أن الزيادة في الإيرادات ستؤدي الى انخفاض فعلي للعجز في الميزانية، على الرغم من استمرار الحكومة في انتهاج سياسة انفاق توسعية لحفز النمو الاقتصادي ودعم الإصلاحات.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه “إرم نيوز” أن الإيرادات الفعلية سترتفع من 677.2 مليار ريال (180.5 مليار دولار) عام 2017 الى 705.2 مليار ريال (188 مليار دولار) العام الحالي، ونحو767.8 مليار ريال (204.7 مليار دولار) عام 2019، وتصل إلى واحد من أعلى مستوياتها وهو 846.9 مليار ريال (225.8 مليار دولار) عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية ستواصل سياسة التوسع في الإنفاق الذي يتوقع أن يستمر في الارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له وهو953 مليار ريال (254.1 مليار دولار) عام 2020، وهو أعلى بنحو 63 مليار ريال عن حجم انفاق عام 2017، البالغ حوالي 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).

وأوضح التقرير بأن عجز الميزانية سيسجل انخفاضًا مضطردًا ليصل الى 106.5 مليار ريال (28.4 مليار دولار) عام 2020، أي نحو 3.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 212.8 مليار ريال (56.7 مليار دولار) عام 2017، أي 8.4% من إجمالي الناتج.

وقدّر التقرير أن يصل صافي الأصول الأجنبية للمملكة إلى نحو 350 مليار دولار بنهاية عام 2020 لافتًا إلى أن الحكومة تواصل سياسة السحب من الأصول والاقتراض من المصارف المحلية لتمويل العجز.

ووفقًا لدراسة لشركة “جدوى للاستثمار” هذا الأسبوع سيرتفع الدين العام للمملكة من نحو 443 مليار ريال (118 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، إلى 560 مليار ريال (149 مليار دولار) بنهاية العام الحالي، وإلى نحو 673 مليار ريال (179 مليار دولار) بنهاية عام 2019.