“النقد العربي” يفصح عن توقعاته للنمو في الاقتصادات العربية

توقّع صندوق النقد العربي، ارتفاع معدل نمو الدول العربية إلى 2.2 بالمائة في 2018، وصولًا إلى 2.9 بالمائة في 2019.

وأضاف الصندوق ومقره أبوظبي، في تقرير حديث صدر اليوم الخميس، أن توقعاته تستند إلى تواصل الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنويع الاقتصادي، والتعافي النسبي المتوقع لناتج القطاعات النفطية.

يشار أن معدل نمو الدول العربية تراجع إلى 1.4 بالمائة في 2017، نزولًا من 2 بالمائة في 2016، بسبب التراجع في كميات الإنتاج النفطي، وفق بيانات سابقة للصندوق.

تقرير الصندوق، اليوم، توقع تراجع معدل التضخم في الدول العربية إلى 9 بالمائة و8 بالمائة خلال 2018 و2019 على التوالي، بما يعكس التأثير المتوقع لتشديد السياسة النقدية في ظل الرفع المرتقب لأسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفعت معدلات التضخم في الدول العربية إلى 13.9 بالمائة في 2017، نتيجة ضغوط تضخمية ناتجة عن اتجاه الدول لإصلاح نظم الدعم وزيادة الضرائب ورفع رسوم الخدمات الحكومية، وفق بيانات رسمية.