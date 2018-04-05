مصر تطرح أذون خزانة بـ14.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 14.7 مليار جنيه، بهدف سد عجز الموازنة ومواجهة الدين الخارجي.

وأوضحت وزارة المالية أن قيمة الطرح الأول للأذون لآجل 91 يومًا نحو 7.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.5 مليار جنيه لآجل 266 يومًا.

وتوقعت المالية أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري إلى 370 مليار جنيه.

وأعلن البنك المركزي أخيرًا، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس من 42.524 مليار في فبراير.

وطرحت مصر في فبراير سندات دولية بأربعة مليارات دولار، في وقت قفز فيه الدين الخارجي للبلاد 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وقدرت وكالة “فيتش”، للتصنيف الائتماني، أخيرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016.