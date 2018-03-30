بورصة نيويورك تبحث شراء بورصة شيكاغو

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، يوم الجمعة، إن بورصة نيويورك تجري محادثات لشراء بورصة شيكاغو، بعد شهر ونصف الشهر من رفض منظمين أمريكيين بيع بورصة شيكاغو إلى تحالف يضم مستثمرين صينيين.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص على دراية بالأمر قولهم: “إن بورصة نيويورك قد تدفع حوالي 70 مليون دولار إلى بورصة شيكاغو”.

وامتنعت بورصة شيكاغو عن التعقيب، بينما لم ترد بورصة نيويورك على طلب للتعقيب.

وقالت بورصة شيكاغو، في وقت سابق هذا الشهر، إنها تبحث عن مشترين جدد محتملين بعد أن رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتفاقًا قيمته حوالي 25 مليون دولار في فبراير/ شباط، لتنهي مسعى استمر عامين لبورصة شيكاغو لبيعها نفسها إلى تحالف يضم مستثمرين صينيين.