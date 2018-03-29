البرلمان اللبناني يوافق على ميزانية 2018

وافق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، على ميزانية الدولة للعام 2018 التي تتوقع عجزًا قدره 4.8 مليار دولار، بانخفاض ضئيل عن ميزانية 2017.

ووفقًا لإحصاء في جلسة مجلس النواب، صوت 50 نائبًا بالموافقة على مشروع الميزانية، بينما عارضه نائبان وامتنع 11 نائبًا عن التصويت.

وتتعرض حكومة لبنان، إحدى أكثر الحكومات المدينة في العالم، لضغوط لإظهار أنها مستعدة لتنفيذ إصلاحات في المالية العامة قبل مؤتمر للمانحين الدوليين، في أبريل/ نيسان.

وفي العام الماضي، أصدر لبنان أول ميزانية منذ 2005، بعد سنوات من المشاحنات بين الأحزاب المتنافسة تسببت في شلل سياسي بالبلاد.