البورصة السعودية تتراجع بعد رفع للتصنيف وأداء قوي لبقية أسواق المنطقة

تراجعت البورصة السعودية بفعل مبيعات محدودة لجني الأرباح، اليوم الخميس، بعدما قررت “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة، في خطوة من المرجح أن تجلب مليارات الدولارات من الأموال الأجنبية الجديدة.

وارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بعدما تضررت في الأسابيع الماضية من هروب أموال إلى الرياض تحسبًا لقرار إيجابي من فوتسي.

ومن المتوقع أن يضع الإدراج في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المملكة على خريطة الكثير من مديري الصناديق الدولية. وإذا قررت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق أيضًا في يونيو حزيران رفع تصنيف الرياض، فقد يجلب ذلك تدفقات بما يزيد عن 30 مليار دولار إلى السعودية على مدى العامين القادمين.

لكن الإدراج في مؤشر فوتسي سيتم على مراحل بين مارس آذار وديسمبر كانون الأول 2019، وعندئذ فقط ستبدأ الصناديق الخاملة المرتبطة بالمؤشر في ضخ أموال. وأيضًا، فإن السوق السعودية ارتفعت بالفعل بأكثر من 9% هذا العام تحسبًا لقرار فوتسي، وهو ما يجعل الأسهم عرضة لمبيعات لجني الأرباح.

وبناء على ذلك، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 % اليوم الخميس، مع هبوط الأسهم القيادية. وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8 % وسهم التعدين العربية السعودية (معادن) 1.2 في المائة، لكن سهم مصرف الراجحي ارتفع 0.5 %.

وأظهر مسح أجرته رويترز لمديري المشتريات في الشرق الأوسط نشر، اليوم الخميس، أن 46 % منهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية على مدى الثلاثة أشهر القادمة، بينما توقع 23 % منهم خفضها. وجاءت هذه النسبة أقل كثيرًا من مسحين سابقين توقع فيهما 69 % من المديرين زيادة المخصصات للسعودية، مقابل تسعة توقعوا خفضها.

وفي الكويت، التي سترفع فوتسي تصنيفها إلى وضع سوق ناشئة في سبتمبر أيلول، ارتفع مؤشر السوق 0.5 % مدعومًا بمكاسب أسهم قيادية.

وصعد سهم بنك الكويت الوطني 2.2 %، وسهم زين للاتصالات 1.9 %، وسهم أجيليتي للخدمات اللوجستية 1.1 %. والأسهم الثلاثة من بين عشرة أسهم مرشحة للانضمام إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. ونشرت فوتسي قائمة أمس الأربعاء، وستعلن قائمة نهائية في 24 أغسطس آب.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.2 % مع صعود سهم مجموعة الدوحة للتأمين 4.7 %، لكن سهم بنك قطر الأول انخفض 4.6 % بعدما قال المصرف إن صافي خسارته السنوية اتسع قليلًا عن العام السابق.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.6 % مع صعود الأسهم بشكل عام، وتجاوز الرابحون الخاسرين بواقع 26 إلى سبعة.

وزاد سهم إعمار العقارية القيادي 1.4 % بعدما كان يجري تداوله في الجلسات السابقة قرب أدنى مستوياته في 22 شهرًا.

وصعد سهم أرامكس للخدمات اللوجستية 3.3 في المائة إلى 4.40 درهم. وفي تقرير نشر، اليوم الخميس، رفعت ألفا مينا تقييمها لسهم أرامكس إلى توصية “بالشراء” مع سعر مستهدف لستة أشهر عند 5.30 درهم، مشيرة إلى نمو سريع لأنشطتها الدولية واستحواذات للشركة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 % مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارة، 2.6 %.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 %، مع صعود سهم بالم هيلز للتعمير 9.8 %. وشهد السهم ارتفاعًا حادًا لجلستين متتاليتين. ولقي السهم دعمًا من قرار جمهوري هذا الشهر بإعادة تصنيف أراض زراعية على امتداد طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي لتصبح مجتمعات عمرانية.

وأظهر مسح رويترز لمديري المشتريات أن 54 % من المديرين توقعوا زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية، بينما لم يتوقع أي منهم خفضها، وهي أكبر نسبة إيجابية تجاه البلاد منذ فبراير شباط 2014. وأشاروا إلى تحسن أفق الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي، مع الانتخابات هذا الأسبوع، حيث من المنتظر فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

– السعودية.. تراجع المؤشر 0.4 % إلى 7871 نقطة.

– دبي.. زاد المؤشر 0.6 % إلى 3109 نقاط.

– أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.8 % إلى 4585 نقطة.

– قطر.. صعد المؤشر 0.2 % إلى 8574 نقطة.

– مصر.. زاد المؤشر 0.8 % إلى 17450 نقطة.

– الكويت.. ارتفع المؤشر 0.5 % إلى 6633 نقطة.

– البحرين.. صعد المؤشر 0.3 % إلى 1318 نقطة.

– سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 4774 نقطة.