رئيس الوزراء المصري يحدد سعر الدولار في موازنة 2018-2019

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل للصحفيين اليوم الخميس، إن موازنة السنة المالية 2018-2019 التي ستبدأ في الأول من يوليو تموز تفترض سعرًا للدولار عند 17.25 جنيه وسعرًا للنفط عند 67 دولارًا للبرميل.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف، بعدما حررت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016، وارتفعت بشكل ضئيل منذ ذلك الحين رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

وقال إسماعيل اليوم إن حجم الاستثمارات في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018-2019 يبلغ 942 مليار جنيه (53.49 مليار دولار)، بزيادة 46 بالمئة عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران المقبل.