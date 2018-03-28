الذهب ينزل عن أعلى مستوى في 5 أسابيع مع انحسار التوتر التجاري

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، عن أعلى مستوياته في 5 أسابيع، الذي لامسه في الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما دعم الدولار وقلص حافز الاحتفاظ بالمعدن كملاذ آمن.

وفي الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1339.46 دولار للأوقية “الأونصة”. وانخفضت الأسعار 0.7% أمس الثلاثاء، في أكبر خسارة لها بالنسية المئوية منذ 15 آذار/ مارس وبعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم نيسان/ أبريل 0.1% إلى 1341.10 دولار للأوقية.

وقال جي مينغ، كبير المحللين بمجموعة شاندونغ للذهب: “سعر الذهب يحركه الدولار الأمريكي أساسًا.. خطر الحرب التجارية ينكمش وهو شيء جيد للدولار”.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسة أخرى، 0.2% إلى 89.503 بعد أن زاد 0.3% يوم الثلاثاء، وهو أكبر صعود منذ الـ20 من آذار/ مارس.

وتراجعت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 16.46 دولار للأوقية. وكان المعدن أغلق منخفضًا واحدًا في المئة في الجلسة السابقة بعد أن صعد إلى أعلى سعر له في 3 أسابيع عند 16.80 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.2%إلى 941 دولارًا للأوقية إثر انخفاضه إلى أقل مستوياته منذ أوائل كانون الثاني/ يناير عندما سجل 935 دولارًا في الجلسة السابقة. واستقر البلاديوم عند 971.70 دولار للأوقية.