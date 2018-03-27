اليورو يواصل ارتفاعه مع تراجع المخاوف من حرب تجارية

صعد اليورو إلى مستوى مرتفع جديد اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف من حرب تجارية عالمية؛ ما أضر بالدولار، وشجع المستثمرين على معاودة المراهنة على العملة الموحدة.

وبعد مكاسب قوية أمس الاثنين، ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.2473 دولار عند مستوى يقل سنتًا واحدًا من أعلى سعر في ثلاثة أشهر، المسجل منتصف شباط/فبراير.

وفي ظل مراهنة المتعاملين على ضعف الدولار لفترة طويلة هذا العام، بسبب عجز التجارة والميزانية في الولايات المتحدة، يتوقع المستثمرون تخصيص مبالغ أكبر لمنطقة اليورو مع تحسن اقتصادها، وأداء العملة الموحدة جيد منذ بداية العام.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 131.69 ين، بعد أن قفز يوم الاثنين لتسجل العملة الأوروبية أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ حزيران/يونيو 2017.

وهبطت العملة اليابانية 0.1% إلى 105.51 ين للدولار، بعد أن تخلت عن جزء من مكاسبها الكبيرة المحققة الأسبوع الماضي، حين كان المتعاملون يخشون نشوب حرب تجارية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، عند 88.991 وهو أقل مستوى منذ الـ 16 من شباط/فبراير.