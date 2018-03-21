البورصة السعودية ترتفع بدعم من الأسهم القيادية والعقارات تدفع سوقي الإمارات للصعود

ارتفعت البورصة السعودية اليوم الأربعاء، مدعومة بإدراج متوقع في مؤشر “فوتسي” للأسواق الناشئة الثانوية، بينما دفعت مكاسب أسهم شركتين عقاريتين كبيرتين سوقي أبوظبي ودبي للصعود.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة ليغلق عند 7762 نقطة، بدعم من أسهم قيادية، يتوقع مستثمرون أن تجتذب صناديق أجنبية إذا تأكد رفع التصنيف من فوتسي في نهاية الشهر.

وارتفع سهم مصرف الراجحي واحدًا في المئة مع انقضاء الحق في توزيعات الأرباح يوم الإثنين القادم، وزاد سهم البنك الأهلي التجاري 0.9 بالمئة، وسهم التعدين العربية السعودية (معادن) 2.6 في المئة، وسهم جرير للتسويق 3.2 في المئة.

لكن سهم السعودية للكهرباء هبط 4.2 في المئة، بعدما سجلت الشركة خسارة بلغت 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، وقالت الشركة إن تحولها لاستخدام المعايير المحاسبية العالمية أثر على نتائجها المالية. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

وجاءت الخسارة أكبر من توقعات سيكو البحرين والأهلي كابيتال البالغة 878 مليون ريال و1.58 مليار ريال على الترتيب.

وقال محمد فيصل بوتريك رئيس البحوث لدى الرياض المالية: “ربما تتوقف السوق السعودية عند مستوياتها الحالية لبعض الوقت، لتواجه مستوى مقاومة عند 7800 نقطة، وتنتظر أنباء إيجابية تدفعها للصعود مجددًا، مثل قرار الإدراج في فوتسي”.

وبلغت ذروة المؤشر هذا الشهر 7839 نقطة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المئة، مع صعود سهم الدار العقارية 2.8 في المئة، بعدما قالت الشركة إنها وقعت اتفاقية مشروع مشترك مع إعمار العقارية التي مقرها دبي لتطوير مشروعات محلية ودولية تصل قيمتها إلى 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار).

وزاد سهم إعمار العقارية 2.2 في المئة ليدفع مؤشر بورصة دبي للصعود 0.8 في المئة.

ولم تقدم أي من الشركتين تفاصيل حول التأثير المحتمل للمشروع المشترك على أرباحهما، لكن الصفقة قد تساهم في خفض النفقات وتدعم توسع الدار في الخارج.

وهبط مؤشر بورصة قطر 1.2 في المئة تحت ضغط من هبوط سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) ستة في المئة مع تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المئة، بدعم من قفزة لسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عشرة في المئة إلى 24.11 جنيه مصري. ورفعت سي.آي كابيتال سعرها المستهدف لسهم سوديك إلى 32 جنيهًا.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 7762 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 3207 نقاط.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 4567 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 8873 نقطة.

مصر.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 17147 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 6687 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 1336 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 4796 نقطة.