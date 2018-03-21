وسط ترقب الزيادات على الفائدة.. الدولار ينزل عن أعلى سعر في 3 أسابيع

انخفض الدولار من أعلى مستوى في 3 أسابيع، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي اتجه فيه المتعاملون لجني الأرباح قبيل أول زيادة متوقعة لهذا العام في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

ويترقب المستثمرون معرفة ما إذا كان المجلس سيلمّح إلى 3 أم 4 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

ومع انخفاض الدولار، تمكن اليورو والين من التعافي وتعويض بعض الخسائر التي منيا بها، أمس الثلاثاء، عندما أقبل المستثمرون بقوة على شراء العملة الأمريكية.

وحقق الدولاران الكندي والمكسيكي مكاسب بعد تقارير بأن الإدارة الأمريكية أسقطت طلبًا مثيرًا للخلاف يتعلق بمكونات السيارات ما أزال عقبة كانت تقف في طريق صفقة لإبرام اتفاق جديد للتجارة الحرة بأمريكا الشمالية “نافتا”.

وهبط الدولار 0.2% مقابل سلة عملات بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع يوم الثلاثاء.

ومع هبوط العملة الأمريكية، ارتفع اليورو 0.4% إلى 1.2282 دولار، بعدما كان قد هبط 0.78% يوم الثلاثاء وسجل أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع عند 1.2240 دولار.

ومقابل الين، هبط الدولار 0.2% إلى 106.31 ين بعدما كان ارتفع 0.41% يوم الثلاثاء، وإن كانت التعاملات اتسمت بالهدوء بسبب عطلة عامة في طوكيو.

وبلغ الدولار الإسترالي أدنى مستوى في 3 أشهر عند 0.7679 دولار أمريكي يوم الثلاثاء، لكنه تعافى بعض الشيء اليوم الأربعاء، إذ جرى تداوله على ارتفاع نسبته 0.2% عند 0.7695 دولار أمريكي.

وأستراليا منتج كبير للسلع الأولية، وهي من الاقتصادات الأكثر عرضة لمخاطر إفراز الحماية الأمريكية لرد فعل مضاد من جانب الصين أكبر مستهلك لعدة سلع أولية.

وزاد الدولار الكندي 0.2% إلى 1.3041 دولار كندي للدولار الأمريكي، بينما زاد البيزو المكسيكي 0.7% إلى 18.630 بيزو للدولار الأمريكي.