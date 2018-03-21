أسعار الذهب تصعد إثر تراجع الدولار مع ترقب السوق لأفق الفائدة الأمريكية

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لما سيسفرعنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، لاستقاء المؤشرات على وتيرة تشديد السياسة النقدية والذي قد يحد من الطلب على المعدن مستقبلاً.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1315.84 دولار للأوقية (الأونصة).

وكانت الأسعار تراجعت لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عندما سجلت 1306.91 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم نيسان/أبريل 0.27% إلى 1315.40 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.2% إلى 90.195 بعدما قفز إلى 90.445 أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ أول آذار/مارس.

وزادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 16.27 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5% أيضًا إلى 944.90 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2% إلى 980.50 دولار للأوقية.