“النقد السعودي” تسمح بالشراء ببطاقات بنوك المملكة من المتاجر الإلكترونية

سمحت مؤسسة النقد السعودي باستخدام بطاقة الصراف الآلي الصادرة عن البنوك العاملة في البلاد للشراء من مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من مطلع أبريل/نيسان المقبل.

جاء ذلك في تعميم للمؤسسة، صدر يوم الثلاثاء.

وكان الشراء من المتاجر الإلكترونية في السابق مقصورًا على بطاقات الائتمان فقط، مثل فيزا كارد وماستر كارد.

ورفعت المؤسسة، الشهر الماضي، الحد الأقصى للشراء بالبطاقات البنكية في نقاط البيع داخل أسواق التجزئة 10 أضعاف، لدعم الدفع الإلكتروني وخفض التعاملات النقدية في البلاد.

ووفق حسابات لبيانات البنك المركزي، ارتفعت مبيعات عمليات نقاط البيع في السعودية، 28.1 بالمئة في ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلى 5.4 مليار دولار، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بنسبة 12 بالمئة، إلى 299 ألفًا و942 جهازًا نهاية 2017، مقابل 267 ألفًا و827 جهازًا نهاية 2016.