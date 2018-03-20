الكويت تؤكّد التزامها بتطبيق “الضريبة المضافة” بعد موافقة مجلس الأمة

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، التزامها بالاتفاقية الخليجية بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مبينة أنها تنتظر موافقة مجلس الأمة (البرلمان).

وقال وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، على هامش ملتقى الكويت للاستثمار 2018، اليوم الثلاثاء: “لا يمكننا تطبيق الضريبة من دون التصديق عليها من البرلمان”.

وأضاف الحجرف، في تصريح نشرت تفاصيله على صفحة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية بموقع “تويتر”، أن “ازدحام جدول البرلمان الكويتي بالكثير من الموضوعات، أسهم في عدم البت أو مناقشة الضريبة حتى الآن”.

وأوضح أن أي التزامات خارجية للكويت بشأن الضريبة لن تكون في محلها قبل مصادقة مجلس الأمة عليها.

وبدأت الإمارات والسعودية، أكبر الاقتصادات الخليجية، تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5 في المئة اعتبارًا من مطلع العام الجاري، بينما أجلتها كل من الكويت وسلطنة عمان إلى العام القادم.

وينص الاتفاق الموقع بين الدول الخليجية الست، على أنه في حال تطبيق دولتين للضريبة المضافة فعلى الدول الأخرى، البدء بالتطبيق خلال مدة عام من تاريخ تطبيق أول دولتين من دول مجلس التعاون.

وكان مسؤول في صندوق النقد الدولي ذكر في وقت سابق، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من الكويت وقطر وسلطنة عُمان ومملكة البحرين يحتاج إلى المزيد من الوقت.

و”ضريبة القيمة المضافة”، هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ويأتي تطبيق الضريبة في دول الخليج، بهدف تعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.