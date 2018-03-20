أسعار الذهب تنخفض متأثرة بصعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع صعود الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

وساهم اجتماع مجلس الاحتياطي المرتقب في تراجع الذهب نحو 4% من أعلى مستوى في عامين ونصف العام في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1312.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفع الدولار قليلًا مقابل سلة من العملات الرئيسة.

وهبط الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة تسليم أبريل/ نيسان 0.4% إلى 1312.50 دولار للأوقية.

وفقدت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية لتسجل 16.28 دولار للأوقية ويجري تداولها عند أقل مستوى في ثلاثة أشهر.

ونزل البلاتين 0.5% إلى 948.30 دولار للأوقية بعدما لامس أقل مستوى منذ الثالث من ينار أمس الاثنين.