عملة “بيتكوين” الافتراضية تتخطى حاجز الـ 8 آلاف دولار

صعدت عملة “بيتكوين” الافتراضية في تداولات الاثنين، مرتدة من أدنى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، مع نجاحها في تجاوز حاجز الـ 8 آلاف دولار مجددًا.

وتأتي مكاسب العملات الافتراضية، على الرغم من تقارير إعلامية ذكرت أن “تويتر” يتجه إلى حجب الإعلانات المرتبطة بتلك العملات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة مماثلة لما فعله محرك البحث الشهير “غوغل” قبل أيام.

وبحلول الساعة الـ 06:40 بتوقيت غرينتش ارتفعت عملة “بيتكوين” بنسبة 7.66% إلى 8265 دولارًا بقيمة سوقية عند 140.85 مليار دولار.

وزادت عملة “إيثيريوم” بنحو 3.7% إلى 540.56 دولار بقيمة سوقية عند 53.55 مليار دولار.

وزادت عملة “ريبل” بنحو 7.95 % إلى 0.66 دولار بقيمة سوقية عند 26.13 مليار دولار، فيما ارتفعت عملة “بيكوين كاش” بنسبة 1.49% إلى 932.45 دولار.

وتعاني العملات الافتراضية بشكل متزايد من استمرار تضييق الخناق عليها من جانب التشريعات لمنع تداولها، أو عبر حرب تصريحات من كبار المسؤولين حول العالم بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.

وقبل يومين، أعلن سكوت سبنسر، رئيس شركة “غوغل” الأمريكية، أن مؤسسته تحدث الخدمات المالية المتعلقة بسياسات الإعلانات لحظر أي إعلان ذي علاقة بالعملات الإلكترونية، بما فيها العروض الأولية للعملة والنصائح التجارية.