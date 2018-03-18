بلومبيرغ: عملة بيتكوين الرقيمية تقترب من “عتبة الموت”

أظهرت التحليلات المالية والنقدية لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية مؤشرات على أن العملة الرقمية “بيتكوين” مرشحة لمزيد من الانهيار يُدخلها في حسابات المستثمرين المحترفين ضمن “عتبة الموت”.

وذكرت بلومبيرغ أن حركة الخطين البيانيين لمتوسط قيمة 50 يوماً و200 يوم في سوق “بيتكوين” يرجحان احتمالية انهيارها إلى ما دون 2.8 ألف دولار.

وخلال الأسابيع الأخيرة فقدت بيتكوين أكثرمن 50 % من قيمتها، وبلغت أعلى قيمة لها في كانون الأول الماضي حين وصلت إلى 20 ألف دولار أميركي.

وكانت دول ومنظمات عدة اتخذت خطوات ضد العملة، ومنها بنك لويدز، أكبر بنوك بريطانيا، الذي حظر على عملائه شراء العملة الافتراضية باستخدام بطاقات الائتمان التي يصدرها البنك.

كما منع موقع “فيسبوك” عرض الإعلانات الرقمية على صفحاته، ولحقه بذلك عملاق الإنترنت “غوغل”.

يذكر أن العملات الافتراضية، لا تخضع لأي قواعد أو لوائح تعامل، أشهرها بيتكوين، طرحت عام 2009 معتمدة على آلية إلكترونية عبر كمبيوترات مستخدميها تسمى بلوك تشين وهو برنامج كمبيوتر مفتوح.