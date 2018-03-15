“بيتكوين” على أعتاب الهبوط إلى ما دون 8 آلاف دولار

تقترب عملة بيتكوين الافتراضية من الهبوط دون حاجز 8 آلاف دولار، خلال التعاملات المتأخرة من جلسة، يوم الخميس، وسط هبوط جماعي لباقي العملات الأخرى مع تنامي المخاوف والتحذيرات بشأنها.

وتأتي تراجعات العملات الافتراضية، مع استمرار تضييق الحصار عليها من جانب التشريعات لمنع تداولها، أو عبر حرب تصريحات من كبار المسؤولين حول العالم؛ بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.

وانخفضت عملة “بيتكوين” 7.95 بالمائة إلى 8015.3 دولار، بقيمة سوقية عند 137.6 مليار دولار.

ونزلت عملة إيثيريوم بنحو 9.25 بالمائة إلى 595.01 دولار، بقيمة سوقية عند 59.36 مليار دولار، في حين هبطت عملة “ريبل” 9.81 بالمائة إلى 0.66 دولار، بقيمة سوقية 26.87 مليار دولار.

وقبل يومين، أعلن سكوت سبنسر، رئيس شركة “جوجل” الأمريكية، أن مؤسسته تحدث الخدمات المالية المتعلقة بسياسات الإعلانات؛ لحظر أي إعلان على علاقة بالعملات الإلكترونية، بما فيها العروض الأولية للعملة والنصائح التجارية.

ومع زيادة الهوس بالعملات الافتراضية، اتجهت الحكومات في شتى أرجاء العالم إلى دراسة تأثيرها على الاقتصاد والمواطنين، فضلًا عن علاقتها بالجريمة الإلكترونية وغسل الأموال.