ارتفاع حاد في أسهم سعودية بفعل “أنباء إيجابية”

سجلت أسهم سعودية ارتفاعًا حادًا بفعل أنباء إيجابية، على عكس معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط التي منيت بأداء وصف بالضعيف اليوم الأربعاء.

وشهدت الأسهم التي ارتفعت بفعل أنباء إيجابية تعاملات مكثفة، وهو ما يظهر أن المعنويات الأساسية في السوق لا تزال قوية. وصعد سهم السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) 3.7 في المئة بعدما اقترح مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال إلى 600 مليون ريال (160 مليون دولار) من 450 مليون ريال، باستخدام أرباح محتجزة، لتمويل توسعة.

وقفز سهم المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) 6.9 بالمئة إلى 67.30 ريال. ورفعت المجموعة المالية هيرميس سعرها المستهدف للسهم إلى 90 ريالًا من 50 ريالًا، بينما رفعت سي.آي كابيتال سعرها المستهدف 38 في المئة إلى 80 ريالًا.

وواصل سهم الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) صعوده الحاد بعدما أعلنت الشركة عن أرباح سنوية قوية جدًا في نهاية الأسبوع الماضي. وقفز السهم 8.1 في المئة.

إلا أن المؤشر الرئيس للسوق أغلق بلا تغير يذكر وسط مبيعات لجني الأرباح في أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات. وانخفض سهم مصرف الراجحي 2.2 في المئة. وشهد السهم تدفقات من الأموال الأجنبية تحسبًا لرفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة في وقت لاحق هذا العام.

وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرًا أيضًا تقريبًا مع صعود سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 2.8 في المئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة، بعدما قفز 6.7 بالمئة في الجلستين السابقتين حيث قفزت أسهم بنك قطر الوطني وصناعات قطر ذات الثقل في السوق بعد الإعلان عن خطط لزيادة نسبة الملكية الأجنبية.

وانخفض سهم بنك قطر الوطني 2 في المئة وسهم صناعات قطر 0.9 في المئة. وهوى سهم قطر للتأمين 8.4 بالمئة في أقوى تداول له منذ مايو أيار 2015، حيث سيتم شطبه في نهاية الأسبوع من بضعة مؤشرات عالمية.

وهبط سهم مجموعة الخليج التكافلي للتأمين الإسلامي 9.1 في المئة بعدما قالت الشركة أمس الثلاثاء إنها لن توزع أرباحًا على المساهمين عن عام 2017 بعد أن طلب المصرف المركزي منها “الاعتراف بخسائر التدني في القيمة السوقية للاستثمارات المالية في حساب الدخل وفقًا لرأي مراقب الحسابات والتزامًا بالمعايير المحاسبية المطبقة”.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. تراجع المؤشر 0.03 في المئة إلى 7775 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.02 في المئة إلى 3167 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 4519 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 8750 نقطة.

مصر.. نزل المؤشر 0.6 في المئة إلى 16882 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 6748 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1361 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 4895 نقطة.