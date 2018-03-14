الدولار عند أدنى مستوى في أسبوع مع تنامي مخاوف الحرب التجارية

وصل الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، وسط أصداء الإقالة المفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وأنباء عن سعي واشنطن لفرض رسوم تصل إلى 60 مليار دولار على واردات صينية.

وتعرض الدولار لضغوط من احتمالات نشوب صراع تجاري عالمي، ومن شأن أي تصعيد إضعاف العملة الأمريكية أكثر. وتلقى دعمًا من تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام.

واستقر مؤشر الدولار على نطاق واسع عند 89.56، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من آذار/مارس، ليبقى بالقرب من أدنى مستوى في شهر البالغ 89.40.

ولم يسجل الدولار تغيرًا يذكر مقابل الين ليستقر عند 106.640 ين، بعدما كان قد هبط في الأسواق الخارجية من أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 107.30 ين.

وسجل اليورو أدنى مستوى خلال اليوم، بعدما تبنى رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي نبرة تميل إلى التيسير في خطابه.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% خلال اليوم إلى 1.2364 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.2% إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3996 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7870 دولار أمريكي مقتربًا من أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 0.7898 دولار أمريكي الذي سجله في اليوم السابق بفضل مؤشرات قوية.