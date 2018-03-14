الذهب مستقر مع زيادة المخاوف بشأن الحماية التجارية الأمريكية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار في أعقاب إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بشكل مفاجئ.

وأثارت الإقالة مخاوف بشأن سياسات الحماية التجارية الأمريكية وأثرت على شهية المخاطرة العالمية.

وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب عند 1325.93 دولار للأوقية “الأونصة”، ولامس المعدن الأصفر 1330.02 دولار للأوقية خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ 7 آذار/ مارس.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية تيلرسون أمس الثلاثاء، بعد سلسلة من الخلافات العلنية بشأن السياسة تجاه كوريا الشمالية وروسيا وإيران. وحل مايك بومبيو، مدير المخابرات الأمريكية الموالي لترامب، محل تيلرسون.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.42% إلى 16.61 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 968.40 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2% إلى 992.95 دولار للأوقية.