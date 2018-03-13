الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي وسط قلق بشأن الاقتصاد وسوريا

سجلت الليرة التركية مستوى متدنيًا قياسيًا مقابل اليورو، وارتفعت عوائد السندات لأعلى مستوى في 3 أشهر، اليوم الثلاثاء، بفعل قلق المستثمرين من اتساع العجز في المعاملات الجارية والحرب في سوريا واحتمال إجراء انتخابات مبكرة.

ونزلت العملة التركية إلى 4.7761 ليرة لليورو. ومقابل العملة الأمريكية لامست الليرة أضعف مستوياتها، منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول، عند 3.8715 ليرة للدولار.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 12.75 %، وهو الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من 12.38 %، أمس. وارتفع العائد نحو 90 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع الماضي، متأثرًا أيضًا بمعدل تضخم أعلى من التوقعات وخفض التصنيف السيادي لتركيا.