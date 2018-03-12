تباين أداء البورصات العربية ومكاسب قوية في مصر والسعودية والإمارات

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات، اليوم الإثنين، فيما حققت أسواق قطر ومصر والسعودية مكاسب قوية مدعومة بنشاط قوي على الأسهم الكبرى.

وقالت “الماسة كابيتال”، ومقرها دبي، في تقريرها الأسبوعي، إن الاتجاه العالمي الإيجابي المقترن بأسعار النفط سيكون له تأثيره القوي على الأسواق الإقليمية، التي شهدت أداء بطيئًا على مدار الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة (15:26 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.02% إلى 64.82 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم أبريل/ نيسان بنحو 1.14% إلى 61.33 دولار للبرميل.

وصعدت بورصة مصر إلى مستوى قياسي جديد هو الأعلى على الإطلاق، بعدما زاد مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 2.14% إلى 16742 نقطة، بدعم رئيس من ارتفاع سهم “البنك التجاري الدولي” بنسبة جاوزت 5%.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.1% إلى 7780 نقطة، بدعم أسهم المصارف والمواد الأساسية، لتواصل تحقيق مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بدعم من توقعات بتدفقات لأموال أجنبية في الأشهر المقبلة.

في الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.01% إلى 4534 نقطة مع ارتفاع سهم “اتصالات”.

فيما انخفضت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.7% إلى 3165 نقطة مع هبوط سهم “إعمار العقارية” و”دبي الإسلامي”.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 1.07% إلى 1353 نقطة مع تراجع أسهم البنوك يقودها “البحرين الوطني” بنسبة 8.53% و”الإثمار القابضة” بنسبة 4.17% و”ومصرف السلام” بنسبة 1.43%.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.62% إلى 4875 نقطة مع انخفاض أسهم “الشرقية للاستثمار” و”عمان والإمارات” و”أريدو” بنحو 3.5% و3.4% و2.9% على الترتيب.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاث، ونزل المؤشر السعري بنسبة 0.55% إلى 6725 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنحو 0.17% إلى 409 نقطة، فيما أغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، خاسرًا 0.02% إلى 950 نقطة.

وأغلقت بورصة الأردن مستقرة عند 2210 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات مع صعود أسهم القطاع المالي بنسبة 0.17% مقابل هبوط الصناعي والخدمي بنحو 0.28% و0.06% على التوالي.