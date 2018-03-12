اليورو يرتفع والدولار يهبط من أعلى مستوى في أسبوع

ارتفع اليورو في تعاملات، اليوم الإثنين، بينما تراجع الدولار مع عودة الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وانحسار المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية.

وصعد اليورو إلى 1.2328 دولار بزيادة بلغت 0.2 في المئة. وبعد بداية قوية لعام 2018، ظلت العملة الأوروبية الموحدة دون أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي سجلته في فبراير/ شباط عند 1.2556 دولار.

وانخفض الدولار الذي مال إلى الهبوط في الوقت الذي يزيد فيه الإقبال على المخاطرة حيث نزلت العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.1 في المئة.

وتراجع الدولار 0.3 في المئة إلى 106.51 ين من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله يوم الجمعة عندما بلغ 107.05 ين.