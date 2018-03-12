عملة بيتكوين تصعد 10% فوق 9500 دولار

صعدت عملة “بيتكوين” الافتراضية في تداولات، اليوم الإثنين، معوضة جانبًا من خسائر الأسبوع الماضي، التي تخطت 20% من قيمتها، بعد تقارير عن تشديد الرقابة على تلك العملات في عدة دول مثل اليابان والولايات المتحدة والصين.

وارتفعت “بيتكوين” الأكثر شهرة، بنسبة 10.01% إلى 9599.9 دولار بقيمة سوقية عند 162.67 مليار دولار.

وزادت عملة “إيثيريوم”، بنحو 4.74% إلى 726.9 دولار بقيمة سوقية 72.25 مليار دولار، بحلول الساعة (07:54 ت.غ)،

كما صعدت عملة “ريبل” بنحو 3.6% إلى 0.812 دولار، وارتفعت عملة “بيتكوين كاش” 10.03% إلى 1111.7 دولار.

ووفق الحسابات، وصلت القيمة السوقية للعملات الافتراضية مجتمعة إلى نحو 388 مليار دولار خلال تداولات اليوم، مقابل 344 مليار دولار في جلسة الجمعة الماضية، التي سجلت فيها أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وتتعرض العملات الإلكترونية بشكل عام إلى نقد واسع من جانب المسؤولين في عدد من الدول، بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.