هبوط في بورصة الكويت

الكويت- هبطت مؤشرات بورصة الكويت الأحد في التداولات الصباحية بسبب توتر الوضع السياسي بعد أن قدم أحد نواب البرلمان الأسبوع الماضي استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.

المؤشر الرئيسي للبورصة هبط 0.81 % إلى 7882.4 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.25 % إلى 1099.11 نقطة.

وجاء هذا الاستجواب ليغير القناعة السائدة في الكويت بأن البرلمان الجديد الذي أسفرت عنه انتخابات قاطعتها المعارضة الرئيسية هذا الصيف سيكون مواليا للحكومة كما أعاد للأذهان ذكرى استجوابات سابقة وتوترات بين السلطتين عطلت مشاريع التنمية لسنوات في هذا البلد الغني بالنفط وعضو منظمة أوبك.

مدير شركة مينا للاستشارات عدنان الدليمي قال: إنه "هبوط متوقع .. بالتأكيد الوضع السياسي له أثر مهم جدا.. السوق لا يتحمل الآن هزة من هذا النوع".

وأكد الدليمي أن هناك افتقادا للثقة في البورصة في الوقت الحالي وهو ما يجعل السوق ضعيفا وهشا وعرضة للتأثر بقوة بأية أحداث سياسية.

وهبطت أسهم بيتك 1.2 % والبنك الدولي 1.6 % والوطنية العقارية والتخصيص 1.3% والمزايا وأبيار 1.8 %.

بينما ارتفعت أسهم كفيك والهلال 6.3 % وتحصيلات 6.2 % والصناعات المتحدة 5.3 %.