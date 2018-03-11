التضخم‎ يصعد في الأردن خلال شهر فبراير الفائت

صعدت أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 3.6%على أساس سنوي، في فبراير/ شباط الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2017.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، ساهمت في الارتفاع مجموعات النقل بنسبة 9.1%، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 22.4%.

كذلك صعدت مجموعة التبغ والسجائر بنسبة 14.6%، والإيجارات بنسبة 2.9%، والوقود والإنارة بنسبة 5.9%.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير/ شباط 2018 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه بنسبة 1.5%.

وبدأ الأردن، منذ مطلع العام الحالي، بتطبيق سلسلة إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ومن أبرز هذه الإجراءات زيادة ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الوقود، وعدد كبير من السلع الغذائية والخدمات، وأجور النقل، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء، ورفع الدعم عن الخبز، اعتبارًا من نهاية يناير/كانون الأول الماضي، إذ صعدت أسعاره بنسب وصلت إلى 100%.