أسهم الشركات الكبيرة تتراجع في أبوظبي

أبوظبي- تراجع سهم اتصالات المدرجة في أبوظبي بعد أن أعلنت الشركة أرباحا فصلية دون التوقعات في حين انخفضت أحجام التداول في بورصتي الإمارات وسط نتائج أعمال متباينة.

وفقد اتصالات 0.4 % وأعلنت الشركة انخفاض أرباح الربع الثالث من العام 18 % إلى 1.83 مليار درهم (498.23 مليون دولار). وبالمقارنة كان متوسط توقعات المحللين 1.96 مليار درهم.

ونزل سهم بنك الخليج الأول 1.2 % بعد إعلان نتائج في حدود التقديرات.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.5 % إلى 3864 نقطة مقلصا مكاسب 2013 إلى 46.8 % ويتحرك المؤشر في نطاق يبلغ 100 نقطة منذ أربعة أسابيع.

وقال مهاب ماهر من مباشر: "إنها نتائج الربع الثالث.. الأسواق تتحرك في نطاق ضيق وتفتقر إلى اتجاه واضح".

وتراجع مؤشر دبي 0.7 % إلى 2893 نقطة متجها نحو الانخفاض الثاني منذ سجل أعلى مستوى في خمس سنوات، الأحد.

وهبطت أسهم أرامكس لنقل الطرود 2.6 %. وجاءت الأرباح الفصلية للشركة دون التوقعات رغم زيادتها 13 %.

وتخلى سهم ديار للتطوير عن مكاسب أوائل الجلسة وفقد 0.7 % بعد الإعلان عن زيادة كبيرة في الأرباح.

ويتجه المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح في الأسهم التي فاقت نتائجها التوقعات لكن ضغوط البيع خفيفة مما يشير إلى توقعات متفائلة للمدى الطويل.

وفي قطر ارتفع سهم مصرف الريان 0.8 % بعد نتائج أفضل من المتوقع.

وتقدم مؤشر بورصة قطر 0.2 % بينما استقرت بورصتا سلطنة عمان والكويت دون تغير يذكر.