البورصة تتصاعد في مصر

القاهرة- واصلت بورصة مصر مسارها الصاعد للجلسة الخامسة على التوالي، خلال بداية معاملات الثلاثاء وسط سيولة مرتفعة، وبلغت قيم التداول 152.696 مليون جنيه. وإرتفع المؤشر الرئيسي للسوق 1.7 بالمئة ليصل إلى 6192.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.98 بالمئة إلى 517.56 نقطة.
وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب مالت إلى البيع بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء.
وكسبت أسهم بالم هيلز 4.02 بالمئة وطلعت مصطفى 3.9 بالمئة وعامر جروب 3.5 بالمئة وجهينة 3.3 بالمئة واوراسكوم للاتصالات 2.99 بالمئة.
وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية: "السوق يقترب من مستوى 6200 نقطة، وقد نشهد عنده عمليات جني أرباح بداية من منتصف جلسة اليوم جيث عمليات جني الأرباح ستكون صحية للسوق."
وصعدت أسهم جلوبال تليكوم 2.75 بالمئة، والقلعة 2.8 بالمئة، وحديد عز 1.3 بالمئة، وسوديك 1.45 بالمئة، والتجاري الدولي 1.25 بالمئة.