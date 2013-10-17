الذهب يقفز إلى أعلى مستوياته في أسبوع

لندن- قفز الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوع مدعوما بضعف الدولار على إعتقاد بأن الصفقة المؤقتة لتفادي تخلف تاريخي عن سداد الدين في الولايات المتحدة ربما تدفع أيضا مجلس الإحتياطي الاتحادي الأمريكي للإحجام عن تقليص برنامجه للتحفيز النقدي.

وصعد الذهب سريعا لأعلى مستوى له في أسبوع في السوق الفورية وزاد بأكثر من 2.5 % عن الإغلاق السابق ليقترب من 1320 دولارا للإوقية "الاونصة" بينما لامست العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم كانون اول/ديسمبر 1320.50 دولارللإوقية

وهبط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وتراجع في أحدث تعامل 0.7 % حيث أشار المتعاملون إلى إتفاق الميزانية الأمريكية وتقرير تضمن قيام وكالة داغونغ الصينية للتصنيف الإئتماني بخفض تصنيفها للولايات المتحدة من A إلى A-.

وأقر الكونغرس الأمريكي في اللحظات الأخيرة تشريعا لتفادي التخلف عن سداد الدين حاليا وقال محللون إن عدم التيقن الذي خيم على المستثمرين وثقة أنشطة الأعمال لأسابيع أدى إلى تقليص توقعات النمو لأكبر إقتصاد في العالم.