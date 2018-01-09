ارتفاع مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية إلى 13 مليار جنيه

كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد صالح، عن أن تعاملات ومشتريات الأجانب بالبورصة، ارتفعت لتسجل 13 مليار جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف، مقابل 800 مليون جنيه قبل التعويم.

وقال صالح خلال لقاء نظمته لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، إن “برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قادته الحكومة المصرية، هو الذي مهد الطريق أمام كافة الإصلاحات القطاعية، ومنها البورصة المصرية التي تأثرت بصورة إيجابية”.

واستعرض صالح خدمات سوق المال لتمويل المشروعات الاستثمارية، والتأثير الإيجابي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي على سوق المال المصرية، وخطة البورصة لزيادة عدد الشركات المقيدة وتوسيع عدد الخدمات المالية المقدمة.

وأوضح أن “أبرز المستهدفات خلال العام الجديد، ترتكز على زيادة معدلات التداول بالسوق، وتنويع قاعدة الشركات المدرجة، وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية”.

وأرجع الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية رشاد عبده، ارتفاع مشتريات الأجانب إلى “انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة تعاملات الأجانب ودفعهم لشراء المزيد من الأسهم في البورصة المصرية”.

وقال عبده لـ “إرم نيوز” إن “السوق المصرية أصبحت مغرية للأجانب والعرب، ما أعطى دفعة للبورصة المصرية التي تتمتع بميزة، أن عائد السهم مرتفع إذا ما قورنت ببورصات أخرى، وهذا يغري المتعاملين لشراء الأسهم”.