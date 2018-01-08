الذهب ينخفض وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية

نزلت أسعار الذهب، يوم الإثنين، بعدما صعد الدولار بفضل توقعات بشأن مزيد من الزيادات في سعر الفائدة الأمريكية هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1317.60 دولار للأوقية، الأونصة، بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش.

وفي الأسبوع الماضي لامس الذهب أعلى مستوى منذ الـ15 من سبتمبر/ أيلول عند 1325.86 دولار.

وسجل الذهب مكاسب الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% اليوم إلى 1318.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 92.155 اليوم ليصعد من أقل مستوى له منذ الـ20 من سبتمبر/ أيلول عند 91.751 الذي سجله في الثاني من يناير/ كانون الثاني.

ونزل السعر الفوري للفضة 0.6% إلى 17.12 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر يوم الجمعة عند 17.29 دولار.

وهبط البلاتين 0.3% إلى 966.50 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى فيما يزيد على 3 أشهر ونصف الشهر عند 970.5 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1096 دولارا للأوقية. وسجل المعدن مستوى قياسيًا عند 1105.70 دولار الأسبوع الماضي.