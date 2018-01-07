برنامج “حساب المواطن” السعودي يعلّق على موعد الدفعة الثانية

أكد برنامج “حساب المواطن” عبر موقعه الرسمي على “تويتر”، اليوم الأحد، أن موعد إيداع الدفعة الثانية من دعم البرنامج للمستحقين سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 كانون الثاني/يناير الجاري.

سيتم إيداع الدفعة الثانية من دعم برنامج #حساب_المواطن للمستحقين بعد ثلاثة أيام. pic.twitter.com/3LTy0TuqiG — حساب المواطن (@citizenaccount) January 7, 2018

وكان برنامج “حساب المواطن” السعودي وضع في وقت سابق اليوم، حدًا لتساؤلات المستفيدين ممن تم تأهيلهم واستحقاقهم في الدفعة الأولى، عن موعد صرف البدل المالي المخصص لدفعتهم الثانية.

وأوضح البرنامج أن الذين استفادوا من الدفعة الأولى بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، سيحصلون على الدعم المستحق في اليوم ذاته المخصص للمستحقين “الجدد” من أصحاب الدفعة الثانية، أي يوم الأربعاء المقبل المصادف 10 من يناير.

وكان برنامج حساب المواطن، أكد أن ميعاد صرف الدعم للمستحقين سيكون في العاشر من كل شهر، ما لم يتوافق مع يوم الجمعة.

وأودع البرنامج في الـ 21 من ديسمبر الفائت، مبالغ في الحسابات البنكية لمستحقي الدفعة الأولى، بلغ مجموعها نحو ملياري ريال سعودي.

وبلغ عدد المسجلين في البرنامج الحكومي، قرابة 13 مليون مواطن ومواطنة، سواء أكانوا مستقلين، أم تابعين ضمن عائلاتهم.