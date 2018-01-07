السعودية..بدل غلاء المعيشة لا يدخل في حساب “التأمينات الاجتماعية”

قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، إن مبلغ الـ1000 ریال، الذي صدر الأمر الملكي السعودي بصرفه كبدل غلاء معيشة، “لن يدرج ضمن حساب قيمة الاشتراك للمواطنين الذين يتبعون نظام التأمينات الاجتماعية”.

وأضاف الوهيبي لصحيفة “عكاظ” السعودية، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحتسب قيمة الاشتراكات عن الأجر الأساسي، إضافة إلى بدل السكن، وأن بدل غلاء المعيشة لا يدخل ضمن حساب قيمة الاشتراكات.

وأوضح أن الـ500 ريال بدل غلاء المعيشة المخصص للمتقاعدين المستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يصرف لهم أيضًا دون أي اقتطاعات.

وكان أمر ملكي سعودي قد صدر مؤخرًا بصرف 1000 ريال بدل غلاء معيشة شهريًا للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وصرف 500 ريال بدل غلاء معيشة للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.