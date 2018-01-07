“حساب المواطن” السعودي يحدد الفئات المشمولة بصرف الدعم يوم الـ 10 من يناير

وضع برنامج “حساب المواطن” السعودي حدًا لتساؤلات المستفيدين ممن تم تأهيلهم واستحقاقهم في الدفعة الأولى، عن موعد صرف البدل المالي المخصص لدفعتهم الثانية.

وأوضح البرنامج، أن الذين استفادوا من الدفعة الأولى بتاريخ الـ 21 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، سيحصلون على الدعم المستحق في اليوم ذاته المخصص للمستحقين “الجدد” من أصحاب الدفعة الثانية، أي يوم الأربعاء المقبل المصادف الـ 10 من يناير.

وكان برنامج حساب المواطن، أكد أن ميعاد صرف الدعم للمستحقين سيكون في العاشر من كل شهر، ما لم يتوافق مع يوم الجمعة.

وأودع البرنامج في الـ 21 من ديسمبر الفائت، مبالغ في الحسابات البنكية لمستحقي الدفعة الأولى، بلغ مجموعها نحو ملياري ريال سعودي.

وبلغ عدد المسجلين في البرنامج الحكومي، قرابة 13 مليون مواطن ومواطنة، سواء كانوا مستقلين، أو تابعين ضمن عائلاتهم.