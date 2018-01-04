العراق يسجل 59.5 مليار دولار إيرادات نفطية في 2017‎

قال تقرير صادر عن شركة التصدير النفطية الوطنية العراقية “سومو”، الخميس، إن إجمالي الإيرادات المالية لصادرات النفط في 2017، بلغت 59.5 مليار دولار.

وجاء في التقرير الصادر اليوم، أن “مجموع الصادرات النفطية لعام 2017 بلغ مليارًا و207 ملايين و55 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 100 مليون و629 ألف برميل، وبمعدل 3 ملايين و246 ألف برميل يوميًا”.

وأشار التقرير إلى أن “الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام بلغت 4 مليارات و962 ألف دولار شهريًا”. مبيناً أن “معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 49 دولارًا و214 سنتًا”.

وصعدت أسعار النفط الخام خلال العام الماضي 2017، من حدود 53 دولارًا للبرميل، ليغلق العام عند 65 دولارًا للبرميل.

وبلغ مجموع الصادرات النفطية من موانئ البصرة، مليارًا و201 مليون و823 ألف برميل، في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر الخط الشمالي 5 ملايين و800 ألف برميل شهريًا، فيما بلغ عدد الشركات التي اشترت النفط الخام العراقي 44 شركة عالمية”.

ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل نحو 97 %.

وتسعى البلاد من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط بعد زيادة النفقات الخاصة بالحرب على تنظيم “داعش”.