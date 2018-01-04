الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح وصعود الدولار‎

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما سجلت أعلى مستوى في ثلاثة شهور ونصف الشهر في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح وصعود الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1308.82 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1310 دولارات للأوقية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر أيلول عند 1321.33 دولار للأوقية أمس الأربعاء، لكنه تراجع بعدها مع تعافي الدولار من أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة شهور.

وتراجع الذهب أكثر بعدما عزز محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التوقعات بزيادات جديدة في سعر الفائدة الأمريكية.

وصعد الدولار اليوم الخميس في أعقاب بيانات أمريكية قوية.

وزاد نشاط المصانع الأمريكية أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول بدعم تسارع نمو الطلبيات الجديدة، في مؤشر جديد على الزخم الاقتصادي القوي في نهاية عام 2017.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 17 دولارًا للأوقية، بعدما صعدت لأعلى مستوى في ستة أسابيع أمس الأربعاء عند 17.24 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين بأكثر من 1% إلى 943 دولارًا للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.4 % إلى 1086.95 دولار للأوقية. ولامس المعدن أعلى مستوياته على الإطلاق يوم الثلاثاء عند 1096.50 دولار للأوقية.