وزير المالية السعودي يعلق على العلاوة السنوية والرواتب و “حساب المواطن” (فيديو)

كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن قيام وزارة الخدمة المدنية بإجراء دراسات تتعلق بحوافز موظفي القطاع العام، منوهًا إلى أن النتائج سيتم إعلانها في حينها.

جاء ذلك في معرض رد الجدعان على سؤال يتعلق بإيقاف العلاوة السنوية، ضمن لقاء متلفز عبر القناة الرسمية السعودية.

ونوه الجدعان إلى أنه يتفهم “القلق لدى الموظف العام من توقف العلاوة السنوية”، مشددًا على ضرورة وضع تحفيز له وتمكينه من أداء عمله بكفاءة عالية.

وكان الجدعان أكد في شهر نوفمبر الفائت، “أنه لم يصدر أي جديد من مجلس الوزراء بشأن العلاوة السنوية للموظفين، في المملكة”. في إشارة ضمنية إلى استمرار توقف العلاوة السنوية، وعدم شمولها بقرار عودة البدلات والمزايا بأثر رجعي.

وتطرق الجدعان إلى برنامج “حساب المواطن”، والتغيير الذي طرأ على أسعار بعض منتجات الطاقة، وكذلك ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة ضرورة تكفل إعادة توزيع الدعم لمن يستحقه.

خالد مدخلي يسأل الوزير بلسان المواطن: "سحبت مني العلاوة السنوية، وزودت علي سعر البنزين والكهرباء والماء وغيرها، وحتى حساب المواطن لا يغطي.." ماذا تقول للمواطن في هذا الشأن؟#اسأل_وزير_المالية pic.twitter.com/95idwmtgjL — قناة السعودية ???????? (@saudiatv) January 3, 2018

وأكد الجدعان أن الحكومة لا تزال تدعم بنزين”91 ” بنسبة 30% رغم أنه الأكثر استهلاكًا في المملكة.

وعن موعد صرف الرواتب، أكد الجدعان استمرار صرف الرواتب وفقًا للأبراج الشمسية التي تتوافق مع تاريخ السنة المالية، ووفق التواريخ المحددة لمواعيد الصرف.